​La FSU Polynésie appelle à la grève jeudi

Tahiti, le 26 janvier 2022 – La FSU Polynésie relaie le mouvement de grève national prévu pour ce jeudi 27 janvier, intégrant au mouvement une série de revendications locales concernant principalement le secteur de l'éducation.



L'appel au mouvement de grève national du jeudi 27 janvier a été relayé en Polynésie par la Fédération syndicale unitaire (FSU) au nom des syndicats de l'éducation sociétaires de la fédération. La FSU en Polynésie relaie d'ailleurs, au surplus du mouvement national, une série de six revendications locales. Parmi elles, une demande de "clarification sur l’obligation vaccinale des fonctionnaires de l’Etat dans l’éducation". Fonctionnaires d'Etat qui ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale en métropole, mais le sont au titre de leur "contact avec le public" au fenua. La FSU demande également de "remettre en place le demi poste de directeur adjoint de l’USSP ou d'avoir une mesure alternative pour pallier ce manque". Elle revendique le respect des effectifs de classes en REP+, la mise en place d'un plan d'équipement pour les prochaines années face notamment à la réforme du lycée, le report des épreuves des enseignements de spécialités de mars pour le mois de juin et enfin la FSU demande de relancer les "chantiers prioritaires pour la nouvelle rentrée" e, matière notamment de vétusté des établissements du second degré.