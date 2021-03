​La Convention d'insertion sociale présentée aux tāvana de la Société

Tahiti, le 18 mars 2021 - Les modalités de mise en œuvre de la Convention d'insertion sociale (CIS) ont été présentées mardi aux élus communaux de l’archipel de la Société. Le dispositif sera prioritairement déployé aux îles du Vent et aux îles Sous-le-Vent particulièrement touchées par les effets de la crise Covid.



La Convention d’insertion sociale (CIS, anciennement CAES) permet de verser au bénéficiaire qui ne dispose d’aucun revenu une aide forfaitaire mensuelle de 50 000 Fcfp sur une durée de 3 mois, renouvelable une fois, en contrepartie de sa participation à des travaux d’intérêt général et de solidarité. Un dispositif de solidarité réactivée dans le cadre du renforcement du Plan de Sauvegarde des Emplois adopté par l'Assemblée de Polynésie le 18 février dernier et dont les arrêtés d'application ont été pris le 24 février.

Les modalités de sa mise en œuvre ont été présentées mardi aux élus des îles de la Société, lors d’une réunion organisée à la présidence, en présence d’Edouard Fritch et de ses ministres du Travail et de l’Economie.

Toutes les démarches se feront de manière dématérialisée. Mais les communes, à même d'identifier au mieux les familles nécessitant cette aide exceptionnelle de solidarité, seront des partenaires importants de la mise en œuvre de ce dispositif exceptionnel.

Le CIS sera prioritairement déployé aux îles du Vent et aux îles Sous-le-Vent particulièrement touchés par les effets de la crise Covid.