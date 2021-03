​La CSTP-FO toujours en tête des confédérations syndicales

Tahiti, le 10 mars 2021 – La représentativité des organisations syndicales de salariés suite aux élections 2019 et 2020 a été publiée par le Pays. La CSTP-FO reste largement en tête, devant A Ti'a i Mua et la CSIP au coude à coude.



Pour bénéficier de la représentativité au niveau de la Polynésie française, le code du travail accommode que toute organisation ou union syndicale de salariés doit avoir obtenu une moyenne de voix aux élections des délégués du personnel (titulaires et suppléants) supérieure à 5 % du nombre de voix exprimées. Ainsi, cinq organisations syndicales de salariés sont reconnues représentatives au fenua pour 2019 et 2020. Le classement est réalisé en fonction du nombre de voix obtenues aux élections des délégués du personnel, titulaires et suppléants.



C’est toujours la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie/Force ouvrière (CSTP/FO) qui est en tête avec 9 009 voix, soit 27,10 % des suffrages de 2019 et 2020. Elle devance A Ti’a I Mua (6 219 voix, 18,71 %), suivie de près par la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP), et ses 6 092 voix (18,33%). OTAHI (5 127 voix, 15,42 %) et O Oe To Oe Rima (4 267 voix, 12,83 %) ferment le classement.