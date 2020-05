​La CPME s’indigne contre ceux qui contestent la quatorzaine

Tahiti, le 16 mai 2020 - Suite aux référés liberté déposés mercredi par plusieurs arrivants qui contestaient la mesure de quatorzaine, la CPME a vivement réagi samedi en dénonçant l’« irresponsabilité » de certains comportements.



Le tribunal administratif a enjoint vendredi le Pays d’organiser le retour de deux requérants à leur domicile qui avaient déposé un référé liberté afin de contester leur placement en quatorzaine à l’UPF suite à leur retour de métropole le 10 mai.



Dans un communiqué transmis samedi et signé de son président, Christophe Plée, la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) de Polynésie française s’est « indignée » du « processus juridique engagé contre la quatorzaine » et de ses "conséquences sur la sécurité des polynésiens ».



Tout en affirmant qu’il n’était pas question de s’« opposer à l’application du droit », elle a tenu à dénoncer « la chute de ce dispositif de sécurité qui s’érigeait comme un premier rempart contre la propagation du Covid-19 qui résonne comme un immense gâchis au regard des efforts énormes consentis par les autorités du Pays et de l’Etat, la population, les salariés et les entreprises qui ont, pour certaines, payé de leur existence ou demeurent en extrême difficulté en respectant les règles de sécurité et de confinement ». Selon la CPME, « l’économie polynésienne ne se remettrait pas d’une deuxième période de crise liée à l’irresponsabilité » de certaines personnes.