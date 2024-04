​La CPME peste à son tour contre les chiens dangereux

Tahiti, le 19 avril 2024 - Dans une lettre ouverte publiée par le bureau confédéral de la CPME-Pf, le syndicat se mobilise “pour la sécurité de la population et des touristes de Polynésie française” et interpelle le haut-commissaire, le président du Pays et les maires du Fenua “en raison d’une situation qui menace gravement la sécurité publique et l’intégrité de notre secteur touristique”.



Listant la série “d'incidents tragiques impliquant des chiens errants”, la CPME demande “une réponse ferme et immédiate de toutes les autorités compétentes”.



“Nous vous demandons instamment de prendre des mesures concrètes et rapides pour résoudre cette crise”, insiste la lettre ouverte. “Il est impératif de faire respecter rigoureusement la réglementation en vigueur concernant la détention et la gestion des canidés.”



La CPME demande, de plus, qu’une campagne de prévention et d'éducation soit lancée pour sensibiliser les propriétaires de chiens aux responsabilités qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la surveillance et le contrôle de leurs animaux.



“Nous ne pouvons plus tolérer que les rues et sentiers de nos îles deviennent des lieux de peur et d'insécurité”, conclut la lettre ouverte.