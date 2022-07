​La CMA CGM s'engage pour la Polynésie

Tahiti, le 30 juin 2022 – Confrontée à de gros problèmes d'approvisionnement depuis la crise Covid, le Pays a annoncé jeudi soir avoir obtenu plusieurs engagements de la compagnie CMA CGM visant à accroître "rapidement et de manière significative" la place réservée au fret à destination de la Polynésie.



La présidence a annoncé jeudi soir le contenu des échanges entre le président du Pays, Edouard Fritch, et le P-dg de la compagnie CMA CGM, Rodolphe Saade, dans lesquels le premier a alerté le second sur les gros problèmes d'approvisionnement dont souffre la Polynésie française depuis le début de la crise Covid. "Cette sollicitation a reçu un écho favorable. C’est ainsi que dans un courrier, le PDG de la CMA CGM s'est engagé à faire accroitre rapidement et de manière significative la place réservée sur ses navires au fret polynésien en sortie de Nouvelle-Zélande et d'Asie pour pallier les insuffisances actuelles. De même, concernant les conteneurs en provenance d'Europe l'espace disponible sur les navires à destination de la Polynésie française sera augmenté dès la fin du mois de juillet pour satisfaire la demande croissante constatée sur cette ligne", annonce la présidence.



Jeudi, la compagnie CMA CGM a par ailleurs annoncé dans un communiqué une baisse du taux de fret pour les produits importés et consommés par les ménages français. Concernant l’outremer, le Groupe CMA CGM décide d’appliquer également une diminution tarifaire du fret, à hauteur de 59 600 Fcfp pour un conteneur 40 pieds, pour la totalité des importations qu’il assure dans les Outre-mer. Cette baisse représente entre 10 et 20% de réduction du taux de fret suivant les destinations. Cette mesure vient s’ajouter à la décision du Groupe CMA CGM d’appliquer un gel des taux de fret sur les Outre-Mer depuis mai 2021. Décision également saluée par le président du Pays, conclut le communiqué de la présidence.