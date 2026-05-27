

​L’opposition au projet Ekopol se renforce

Tahiti, le 19 juin 2026 - Dans un communiqué diffusé vendredi en début d’après-midi, la commune de Taiarapu-Est a maintenu son opposition au projet Ekopol.





Le maire de Taiarapu-Est, Willy Chung Sao, a reçu Sabrina Birk, présidente du collectif Aua'a Ia Ora, pour faire le point sur le projet Ekopol envisagé à Taravao, sur le site de Vaitaare dans la baie de Phaëton. À cette occasion, le tāvana a réaffirmé son opposition au projet.



“À l’issue des échanges, le maire a confirmé l’avis défavorable qu’il a déjà formalisé dans une note administrative, considérant que le projet Ekopol entraînerait une augmentation des sources de pollution dans une baie déjà fragilisée”, explique la mairie sur les réseaux sociaux.



Il a rappelé que “la commune de Taiarapu-Est souhaite promouvoir des projets respectueux de l’environnement” tout en demandant au Pays de se pencher sur la recherche d’un autre terrain pour ce type d’installation, mais pas à Taravao.



La mairie met en avant ses propres études, expliquant que leurs conclusions “mettent en évidence une pollution multiple chimique, biologique et physique dans la baie de Phaëton, avec des conséquences directes sur la biodiversité locale, la qualité des ressources halieutiques et la sécurité sanitaire des usagers, qu’ils soient récréatifs ou professionnels”.



Un constat qu’Enviropol, promoteur du projet, risque fort peu de goûter. “Face à l’insistance de la société Enviropol à vouloir implanter le complexe Ekopol à Taiarapu-Est, le collectif Aua'a Ia Ora dénonce publiquement cette démarche et met en garde l’entreprise sur la détermination de la population locale à protéger la baie”, prévient même la mairie, toujours d’accord, bien entendu, pour qu’un projet soit mis en place, mais pas chez eux.



“Le collectif rappelle que la baie de Phaëton, déjà au cœur de plusieurs projets de valorisation paysagère et de protection de la biodiversité, ne peut supporter une pression supplémentaire liée à de nouvelles activités industrielles.”



Le collectif organisera une manifestation, soutenue par la mairie, le 27 juin prochain à 13 heures à Teaputa. Une pétition a de plus commencé à circuler pour formaliser l’opposition au projet.



“Les signatures recueillies auront vocation à être transmises aux autorités compétentes pour témoigner de la mobilisation du territoire et appuyer les démarches engagées par la commune et les associations en faveur de la protection de la baie de Phaëton”, conclut la mairie.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Vendredi 19 Juin 2026 à 17:29 | Lu 455 fois



