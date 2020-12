​L'ombre du couvre-feu plane sur les fêtes

Tahiti, le 2 décembre 2020 – Les tavana de Tahiti et Moorea, reçus mercredi par le haut-commissaire et le président du Pays, ont unanimement plébiscité les effets du couvre-feu sur la crise sanitaire. La perspective de son maintien pendant la période des fêtes est plus que jamais d'actualité.



Le haut-commissaire, Dominique Sorain, et le président du Pays, Edouard Fritch, ont reçu mercredi à la résidence du haussaire les tavana des communes de Tahiti et Moorea pour une réunion de concertation sur les modalités de gestion de la situation sanitaire, en particulier pour la période des vacances et des fêtes de fin d’année. "Le mois de décembre requiert une vigilance accrue de la part des autorités de l’Etat, du Pays et des communes en raison des vacances et des fêtes propices aux rassemblements de toute nature", explique un communiqué du haut-commissariat. "Alors que les mesures sanitaires et réglementaires renforcées s’appliquent jusqu’au 14 décembre renouvelable, cette réunion a permis de faire un point sur le suivi des mesures prises et sur les perspectives à donner au regard de l’évolution de la situation sanitaire".



Toujours selon ce communiqué, un outil cartographique d’échange d’informations et a été présenté aux élus. Son objectif étant de faciliter le partage d’informations quant au suivi des mesures sanitaires réalisées et de pouvoir cibler et planifier plus efficacement les actions à mener dans les quartiers identifiés comme prioritaires au regard de l’évolution de l’épidémie. Mais surtout, la réunion a également permis aux tavana d’échanger sur les mesures de protection des populations à l’approche des vacances scolaires et des fêtes de fin d’année. "L’ensemble des autorités présentes sont unanimes pour reconnaître les résultats encourageants liés au couvre-feu. Le nombre de nouveaux cas actifs est en décroissance, mais reste encore à un niveau significatif de 180 nouveaux cas actifs par jour. Et, à cette date, les îles du Vent cumulent près de 800 cas actifs positifs."



Le communiqué qui précise qu'avec ces résultats encourageants, tous les acteurs présents souhaitent que les efforts les mesures de restriction soient maintenues afin que la décroissance de l’épidémie se poursuive jusqu’à la solution vaccinale. La perspective du maintien du couvre-feu lors de la période des fêtes semble donc tout à fait envisageable…