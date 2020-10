​L’obligation de port du masque allégée par arrêté

Tahiti, le 30 septembre 2020 - Comme exigé par la décision du tribunal administratif jeudi dernier, le gouvernement a modifié l’arrêté portant mesures de prévention. Les personnes présentant une contre-indication médicale ne sont plus contraintes au port du masque.



Le gouvernement a modifié l’arrêté du conseil des ministres du 16 juillet 2020 portant mesures de prévention pour faire face à l’épidémie de Covid-19 en prévoyant une possibilité de déroger à l’obligation du port du masque pour les personnes présentant une contre-indication médicale. Cet arrêté adopté mercredi fixe également une limitation au 15 octobre de son application.

En effet, par deux ordonnances rendues vendredi dernier, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a estimé que l’État et le Pays pouvaient imposer le port du masque. Mais il a relativisé en affirmant que cette obligation devait être modifiée à Vairao, Toahotu et Teahupoo, et que les personnes présentant une contre-indication médicale devaient pouvoir y déroger.