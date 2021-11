​L'intersyndicale manifestera vendredi

Tahiti, le 25 novembre 2021 – L'intersyndicale CSTP-FO, CSIP, Otahi et O oe to oe Rima à l'origine de la grève générale prévoit une manifestation vendredi matin à partir de 8 heures au départ de l'OPT et du Centre hospitalier de Taaone pour arriver à la présidence.



Pour son troisième jour de grève générale, l'intersyndicale CSTP-FO, CSIP, Otahi et O oe to oe Rima a décidé de monter son action d'un cran avec une manifestation organisée vendredi matin à partir de 8 heures. Le cortège syndical s'est donné rendez-vous au Centre hospitalier de Taaone et devant le siège de l'OPT pour se diriger vers la présidence où un sit-in est prévu avenue Pouvana'a. L'intersyndicale est entrée en grève mercredi matin avec pour revendications principales la hausse du Smig, le retrait de l'obligation vaccinale, la protection de l'emploi local, le refus de la réforme de la gouvernance de la CPS et la mise en place d'une caisse chômage.