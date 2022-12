​L'inflation de retour en novembre

Tahiti, le 15 décembre 2022 – La dernière publication de l'indice des prix à la consommation, jeudi par l'ISPF, montre une nouvelle hausse des prix de +0,6% en novembre 2022.



La dernière publication de l'indice des prix à la consommation marque une nouvelle augmentation de +0,6% au mois de novembre 2022, indique l'ISPF jeudi matin. Une inflation essentiellement portée par la hausse des prix dans les secteurs de l'ameublement, des équipements ménagers et d'entretien courant de la maison (+5,5% sur un mois), mais aussi des produits alimentaires et boissons non alcoolisés (+0,8%) ou encore des énergies avec la hausse de l'électricité (+0,6%). Entre novembre 2021 et novembre 2022, l'indice général des prix à la consommation a augmenté de 8,1%. Contrairement à cette tendance, les prix baissent ce mois-ci pour les boissons alcoolisées (-1,1%) et les vêtements (-0,2%).