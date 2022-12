​L'importation d'eau et d'huile de coco prohibée dès mars 2023

Tahiti, le 20 décembre 2022 – A compter de mars 2023, l'importation en Polynésie française d'eau et d'huile de coco sera interdite. Cette mesure vise stimuler les activités de production et de transformations locales dans une perspective de soutien à l'emploi.



Le Conseil des ministres a pris un arrêté mardi visant à interdire l'importation en Polynésie française d'eau et d'huile de coco dès le mois de mars 2023. Il s'agit pour le Pays de soutenir davantage la filière coco. Le schéma directeur de l'agriculture 2021-2030 estime que la production locale annuelle d'eau de coco à 300 000 litres alors qu'en 2019, les importations d'eau de coco étaient de l'ordre de 10 000 litres, soit 3,3% de la production locale estimée. Depuis 2020, les deux principaux importateurs ont cessé l'importation de l'eau de coco, la demande étant portée davantage vers des produits frais locaux.



S’agissant de l’huile de coco vierge, la production locale est estimée à 24 000 litres/an. Les perspectives des productions locales semblent très prometteuses puisque 2 unités de productions de grande capacité sont en cours de réalisation, l’une sise à Nuku Hiva et l’autre à Bora Bora, qui auront respectivement une capacité de production annuelle optimale de 660 000 litres/an et 48 000 litres/an. Les importations d’huile de coco vierge étaient de 3,4 M Fcfp en 2020, pour une valeur moyenne de Kg de 712 Fcfp. En l’état actuel des données relatives aux importations, la production locale serait en mesure de compenser les volumes importés.

