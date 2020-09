​L'impact des JO interroge à Teahupoo

Tahiti, le 13 septembre 2020 – Un collectif de riverains baptisé Mata ara o Teahupoo a exprimé ses craintes envers les conséquences environnementales de l'organisation de l'épreuve de surf des Jeux olympiques 2024 à la Presqu'île. Attaqué sur son manque de transparence, le gouvernement a répondu qu'il n'avait pas encore les projets détaillés en main.



Le nouveau collectif Mata ara o Teahupoo a organisé jeudi dernier une conférence de presse pour exprimer ses craintes face à l'organisation de l'épreuve de surf des Jeux Olympiques 2024 sur le site mythique de la Presqu'île. Le collectif de riverain, porté la propriétaire d'une pension Aimatarii Levy, n'est pas foncièrement opposé à l'organisation décentralisée de l'épreuve à Teahupoo dans le cadre de ces Jeux décrochés par la ville de Paris. Mais il demande davantage d'informations sur les futures infrastructures du village des Jeux sur place et surtout sur leur impact pour l'environnement et l'écosystème de la Presqu'île. Les ruines de sites olympiques, lors d'éditions récentes de ce type d'événements internationaux, légitimant effectivement les interrogations.



Jeudi, le collectif cristallisait surtout ses critiques à l'encontre du gouvernement local, accusé de faire de la rétention d'information sur les projets prévus pour le site. Mata ara o Teahupoo se targuant d'un sondage, réalisé avec l'association environnementale locale Vai Ara o Teahupoo, selon lequel la population du PK0 est très majoritairement en demande d'informations…



Réponse et rencontre



La réponse du Pays a été diffusée vendredi dans un communiqué. Le gouvernement a indiqué que lors de la phase de candidature, le conseil municipal avait été "un acteur principal du comité de pilotage du dossier", que cette candidature de Teahupoo s'inscrivant "dans la vision durable et d'héritage" voulu pour ces Jeux par le comité organisateur national, et surtout que les informations techniques demandées ne pouvaient pas être fournies parce qu'elles n'existaient pas encore. "Les pré-programmes des projets d'aménagements ne sont pas aboutis ni validés, seules 2 études ont été lancées par l'Equipement: levée topographique de Teahupoo et étude concernant la reconstruction de la passerelle piétonne, aucune autre étude n'a été lancée", assure le Pays.



Enfin, le communiqué s'attarde sur le rappel des réunions de travail, des visites menées ces derniers mois avec le conseil municipal et annonce désormais une "permanence" des agents du Pays chargés du projet deux fois par semaine à Tehaupoo. Une rencontre a d'ailleurs eu lieu vendredi entre les membres du collectif Mata ara o Teahupoo, le Pays et la commune pour renouer le dialogue.