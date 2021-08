​L'image "choc" du CHPF pour appeler l'Etat à l'aide

Dans un post publié vendredi sur la page Facebook du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), l'établissement a réalisé un impressionnant photomontage de l'intervention du Président de la République au centre hospitalier le 24 juillet dernier, accolé à la photographie de l'état actuel de la nef de l'hôpital saturée dans laquelle ont été installés les malades du Covid. "En un mois et pour faire face à l'afflux de malades, la nef de l'hôpital se transforme d'un lieu d'accueil dans la tradition polynésienne en un service d'hospitalisation de patients covid", commente le CHPF.Le message de l'hôpital aux autorités de l'Etat est on ne peut plus clair : "Entièrement mobilisé, notre Pays se bat contre la Covid-19 mais a désormais besoin de plus de renforts". Et le CHPF de rappeler les propos du Président de la République lors de sa récente visite : "Ici c'est la Polynésie, ici c'est la France, vous serez protégés". Propos sous lesquels le centre hospitalier lance un appel sans détour : "Nous y sommes maintenant monsieur le Président Emmanuel Macron et nous avons confiance en vous".