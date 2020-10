​L'île sœur à l'heure du couvre-feu

Ronui Rota

Chef de la police municipale

"Après le couvre-feu, les gens vont se remettre à boire et se bagarrer"

"Le couvre-feu se passe bien à Moorea. Les habitants respectent cette mesure durant la nuit. En allant faire des contrôles de 21 heures à 4 heures du matin, on ne voit pas de gens ou de voitures sur la route. Mais il y a des jeunes, notamment à Papetoai, qui ne respectent pas. On est obligé de discuter avec eux pour qu’ils rentrent à la maison. A partir de cette semaine, nous allons verbaliser ceux qui n’écoutent pas. Sinon certains ne vont pas le faire. Le couvre-feu est positif pour la police municipale car on fait rarement durant cette période des interventions pour des nuisances sonores, des bagarres, des disputes conjugales, etc. Après le couvre-feu, les gens vont se remettre à boire et se bagarrer. On a vécu cela quand nos interventions ont recommencé à augmenter juste après le dernier confinement. On verra si le nombre de victimes du Covid-19 va baisser d’ici le 16 novembre pour savoir si le couvre-feu est une mesure efficace ou pas."