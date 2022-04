​L'hôpital de Moorea demande "prudence et vigilance" ce week-end

Tahiti, le 14 avril 2022 – C'est peu banal, l'hôpital de Moorea a diffusé jeudi un communiqué en prévision du week-end de Pâques pour demander "prudence et vigilance" aux très nombreux visiteurs qui sont attendus sur l'île sœur dans les jours à venir. Le personnel hospitalier redoute en effet les conséquences du cocktail : afflux de population et week-end festif.



L'hôpital de Moorea a pris les devants en prévision du long week-end de Pâques. Dans un communiqué diffusé jeudi, la direction et le personnel de l'établissement ont tenu à appeler les vacanciers et visiteurs de l'île sœur à la plus grande vigilance sur les routes et sur le lagon. L’île de Moorea accueille en effet régulièrement pour les fêtes et les vacances de très nombreuses familles de Tahiti et un grand nombre de touristes locaux. Et il est attendu, pour ce long weekend de Pâques et de fin de vacances scolaires, un nombre important de personnes à Moorea et une augmentation très importante de la population sur l’ile sœur.



Visiblement habitué à des sollicitations bien supérieures à la moyenne pendant ces périodes de week-ends festifs, l'hôpital indique que cet afflux majeur de population impose généralement une adaptation des services de sécurité, de secours et de soins. Il appelle donc à la "prudence et vigilance" pour que le week-end soit aussi réussi que possible. Y compris pour le personnel soignant.

