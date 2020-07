​L’ex-terrain du Comsup cédé à Pirae

Tahiti, le 30 juin 2020 - Pirae hérite du terrain de 1,5 hectare anciennement occupé par le Comsup, au titre du contrat de redynamisation des sites de défense. Près de 180 millions de travaux de déconstruction et dépollution sont planifiés par la commune pour préparer le site au futur aménagement urbain d’un centre-ville sur la plaine de Taaone.



Les actes notariés ont été signés mardi. La commune de Pirae est officiellement propriétaire de la parcelle de 14 835 mètres carrés anciennement occupée par le Commandement supérieur des forces armées en Polynésie française (Comsup). Situé en bordure de l’avenue du Général de Gaulle, la valeur estimée de cet ensemble immobilier est de 773,3 millions de Fcfp.



Cette cession s’inscrit dans le cadre du Contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD) en Polynésie française. Elle doit permettre à Pirae de concrétiser son projet d’aménagement urbain d’un centre-ville sur la plaine de Taaone. L’ensemble prévoit la construction d’équipements publics structurants et de proximité, d’espaces de loisirs, de lieux d’activités économiques et de logements.



Dans un premier temps, la commune prévoit de consacrer près de 180 millions de Fcfp pour mener les premiers travaux de désamiantage, de dépollution et de déconstruction des ouvrages existants sur site.



A Tahiti, le Contrat de redynamisation des sites de défense table sur la cession de près de 22 h d’emprises foncières anciennement occupés par les site de la Défense dans les communes de Papeete, Faaa, Pirae, Arue, Mahina et Taiarapu-Est. Des zones d’activités économiques ou à vocation mixte, un marché de proximité et des zones de développement touristique y sont en projet dans le cadre du contrat de redynamisation.



Pour l’heure, neuf emprises ont déjà été cédées dans ce cadre. Sept au profit des communes de Pirae, Arue, Faa’a, Mahina et Taiarapu-Est (Fort de Taravo, Station ionosphérique, Centre d’instruction nautique). Et deux au Pays : la résidence Grand à Pirae et la résidence Mariani à Taravao.



Le Contrat de redynamisation des sites de la Défense (CRSD) fait l’objet d’un accord signé à Papeete, le 22 février 2016, pour une durée de validité de quatre années prolongée par avenant jusqu’en février 2022.