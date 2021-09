​L’évasan de patients Covid par vol médicalisé

Tahiti, le 16 septembre 2021 - Au moins huit patients atteints de formes graves du Covid sont évasanés à Paris sur un vol médicalisé affrété par l’État, vendredi matin.



Un vol médicalisé est affrété par l’État dans la nuit de jeudi à vendredi pour l’évacuation sanitaire d’au moins huit malades actuellement suivis en réanimation Covid par le Centre hospitalier de Taaone. Ces patients souffrent de graves complications, suite à une infection par le coronavirus. Ils ont été sélectionnés sur recommandation des soignants du Taaone.

L’évacuation de deux malades supplémentaires était encore en attente d’un feu vert de leurs familles, jeudi matin. “Si on arrive à dix, ce sera le maximum pour une telle opération”, a expliqué le haut-commissaire Dominique Sorain, jeudi en qualifiant cette évacuation d’opération “exceptionnelle” et “particulièrement lourde”. Cette évasan mobilise un encadrement médical et paramédical de “plus de 40 personnes” en plus du matériel technique pour une oxygénothérapie. Une fois à destination, les patients doivent être répartis dans les hôpitaux de la région parisienne.

Depuis le mois dernier, deux à trois vols médicalisés de ce type sont déjà organisés chaque semaine au départ des Antilles où les services de réanimation hospitaliers sont particulièrement encombrés. Aucun autre vol médicalisé n’est pour l’instant prévu au départ de Tahiti.