​L’euro en Polynésie ? Un député interroge la Banque de France

Hélas, aucune réponse concrète n’a été apportée à la question. Dans leurs nombreuses réponses aux députés de la commission, les représentants de la Banque de France et du Trésor ont concédé qu’ils avaient pu “omettre” certaines questions. Ce qu’ils ont visiblement fait pour le cas du passage à l’euro de la Polynésie…



Dans un article de La Tribune en 2016, le vice-président Teva Rohfritsch et l’ancien président du Medef, Olivier Kressmann, plaidait eux aussi pour un passage à l’euro, malgré la parité fixe avec le Fcfp et l’absence de risque pour la monnaie locale. Pour le premier, il s’agissait de permettre de “donner un coup de fouet aux investissements étrangers” et pour le second de “ne plus être marginalisé avec une monnaie exotique”.



Dans le même article, certains industriels locaux craignaient néanmoins la “complexité” d’un tel changement pour les entreprises et une possible “envolée des prix”. Enfin, toujours selon La Tribune, la question du passage à l’euro de la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna pourrait sérieusement être remise au goût du jour en cas de victoire du “Non” au référendum d’autodétermination en Nouvelle-Calédonie ces prochaines années.