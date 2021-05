​L’état de santé de la tortue Te ara u'i préoccupant

Tahiti, le 18 mai 2021 – La direction de l'environnement a annoncé mardi que l'état de santé de la tortue centenaire de Papeari, Te ara u'i, était jugé "préoccupant" et que l'animal, particulièrement fragile, devait subir un scanner ce mercredi.



L’état de santé de Te Ara u’i, la tortue des Galapagos du jardin botanique de Papeari, est jugé préoccupant par l’équipe médicale qui la suit depuis plus de 10 ans maintenant, annonce la direction de l'environnement dans un communiqué. Celle-ci mange très peu depuis deux semaines. L’examen général de l’animal n’a rien révélé mais son bilan sanguin, vérifié deux fois, a montré un taux de calcium élevé pouvant être due à un sérieux trouble hormonal ou infectieux. Pour trouver l’origine de ce trouble, Te Ara u’i va devoir passer un scanner ce mercredi 19 mai. Pesant 175 kg, il faudra pour cela l’endormir, ce qui comporte un risque pour l’animal.



Toutefois, compte tenu des résultats de ses examens sanguins et du fait qu’elle s’alimente très peu depuis plusieurs jours, il est nécessaire de trouver l’origine de sa maladie. Conseillée par le Dr Lionel Schilliger, spécialiste mondial des maladies des reptiles, l’équipe médicale est mobilisée pour soigner de la meilleure façon possible Te Ara u’i. La direction de l’environnement conclut en indiquant qu'elle ne manquera pas de donner des nouvelles de la tortue.