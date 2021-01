​L’équipe de Waltzing with Brando reçue à la présidence

Tahiti, le 12 janvier 2021 - Édouard Fritch a reçu hier matin une visite de l’équipe américaine du film Waltzing with Brando. Le film devrait être tourné prochainement au fenua. Des repérages sont programmés en avril. Une rencontre qui a permis à Bill Fishman, le réalisateur, Billy Zane, qui incarnera Marlon Brando, et Dean Bloxom, le financier, de présenter leur projet au chef du gouvernement.



Waltzing with Brando relate la collaboration de 1970 à 1974, à Tetiaroa, entre l'architecte américain Bernard Judge et la star hollywoodienne Marlon Brandon. Pendant quatre ans, les deux hommes ont tenté d'installer sur place une parfaite retraite écologique. De cette aventure est né l'hôtel de Tetiaroa. Le film retracera aussi une partie de la vie de Marlon Brando lors de sa découverte de Tahiti au début des années 60, puis de la relation très particulière qu’il a entretenue avec la Polynésie au travers de son mariage avec Tarita et l’acquisition de Tetiaroa.



Le président a assuré l’équipe du soutien du gouvernement pour accueillir cette production qui sera accompagnée localement par Filmin’Tahiti, dont les représentants assistaient à la rencontre.