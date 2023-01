​L'épidémie de grippe fait une nouvelle victime à Tahiti

Tahiti, le 25 janvier 2023 – Le dernier bulletin de surveillance sanitaire diffusé mercredi confirme l'épidémie de grippe en cours au fenua, avec un second décès et six personnes hospitalisées la semaine dernière.



Les données collectées par le bureau de veille sanitaire confirment l'épidémie de grippe en cours en Polynésie, annonce le dernier bulletin de surveillance hebdomadaire diffusé mercredi. Le taux de consultation pour des "fièvres d'apparition brutale, signe respiratoire ou ORL, courbature, asthénie et céphalées" est en forte augmentation sur la semaine écoulée. Une tendance qui se vérifie depuis la fin de l'année 2022 pour les patients rapportant des symptômes grippaux, confirme le bulletin. Les données hospitalières confirment également l'épidémie de grippe A en cours. Sur la dernière semaine, six personnes atteintes de la grippe ont été hospitalisées et un patient présentant des facteurs de risque et plusieurs comorbidités est décédé à l'hôpital. C'est le second décès depuis le début de l'épidémie. Les autorités locales se disent "très vigilantes à l'évolution de la situation de la grippe en Polynésie française" et recommandent la vaccination et les gestes barrières pour prévenir l'épidémie.