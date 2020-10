​L'entraîneur de handball Claude Onesta en séminaire à Tahiti

Tahiti, le 26 octobre 2020 – L'entraîneur emblématique de l'équipe de France de handball et actuel directeur de la performance à l'Agence nationale du sport, Claude Onesta, est actuellement à Tahiti pour animer un séminaire organisé par le Comité olympique de Polynésie française.



Double champion olympique, triple champion du monde et triple champion d'Europe, l'entraîneur emblématique de l'équipe de France de handball entre 2001 et 2016, Claude Onesta, est actuellement en mission en Polynésie française. Actuellement directeur de la performance à l'Agence nationale du sport, Claude Onesta a participé et animé un séminaire sur la performance organisé par le Comité olympique de Polynésie française (COPF) à destination des cadres techniques fédéraux et des dirigeants des fédérations sportives au lycée hôtelier de Punaauia en fin de semaine dernière.



"Claude Onesta a ainsi partagé son expertise et expérience et a échangé avec le mouvement sportif polynésien sur les grands changements que traversent actuellement le sport français, notamment en termes de structuration et de très haute performance", précise un communiqué du Pays diffusé lundi. "Par la suite, les échanges ont porté sur la volonté et la dynamique de structuration et de professionnalisation démontrée par le mouvement sportif polynésien et impulsée par le COPF. Les objectifs de remporter l’organisation des Jeux du Pacifique en 2027 et de remporter par la suite ces jeux sont clairs et partagés par tous."



Vendredi, Claude Onesta et le COPF ont été reçus par le ministre de la Culture et de l’Environnement, en charge de la Jeunesse, des Sports et de l’Artisanat, Heremoana Maamaatuaiahutapu.