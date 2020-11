​L'électroculture fait des miracles à Moorea

Moorea, le 18 novembre 2020 - Gilles Fraysse, un résident de l’île, a eu l’idée de se mettre à l’électroculture afin d’augmenter le rendement de ses plantes, de ses légumes et de ses fruitiers. Pour démontrer la crédibilité de cette pratique agricole, il a accepté de la présenter aux lecteurs de Tahiti Infos.



Encore très mal connue sur le territoire, l’électroculture commence à se faire une place dans les plantations, notamment les potagers, de l’ile sœur. C’est Gilles Fraysse, également l’un des pionniers de l’électroculture sur le fenua, qui a eu l’idée de lancer pour la première fois cette pratique dans son potager situé à son domicile dans la vallée de Paopao, avant d’en parler à quelques habitants de Moorea.



"L'électroculture est un mode de culture utilisant les forces naturelles de la nature disponibles autour de nous, inépuisables et non polluantes, comme l'électricité atmosphérique et tellurique, les rayonnements hautes fréquences ainsi que le champ magnétique naturel pour stimuler la croissance des plantes. C’est comme une respiration d'énergie entre le ciel et la terre, qu'on stimule et qui augmente la fertilité du lieu" explique Gilles Fraysse.



Ce dernier utilise plusieurs systèmes que l’on peut comparer à des récepteurs, à des antennes. On y trouve par exemple des antennes paratonnerres qui captent les ions positifs présents dans l’air et les relient au sol, chargé négativement, à l’aide d’un fil de cuivre. Les échanges électriques ainsi créés semblent accélérer le développement des micro-organismes et des plantes comme le persil, le basilic ou l’origan. Les tours irlandaises, faites de basalte (roche paramagnétique), emmagasinent les champs magnétiques et les ondes pour les faire rayonner dans un périmètre donné des potagers. Les pyramides en cuivre emmagasinent les ondes et les champs magnétiques. L’énergie créée est ainsi utilisée pour dynamiser les semences (meilleure germination), dynamiser l’eau et régénérer les plantes, telles que les plants de tomates ou les fraisiers, plantées sous la pyramide. La spirale en cuivre ou en aluminium, dite "Ighina", est un autre système qui capte les énergies électromagnétiques pour les diffuser aux pieds des plantes. On trouve également dans les potagers des anneaux oscillants dits "Lakhovsky". Ceux-ci captent l’énergie présente dans l’air et l’amplifient à l’intérieur de la boucle.



Grace à ces systèmes d’électroculture, Gilles Fraysse assure avoir des récoltes plus importantes et des plantes plus vigoureuses avec moins de parasites. On peut y trouver des fruits ou des légumes communs comme des tomates, des concombres, du potiron ou encore du pota local.