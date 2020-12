​L'école hors des murs

Moorea, le 1er décembre 2020 - Du 9 au 13 novembre, les élèves de seconde du bac pro Productions horticoles ont pu apprendre en dehors des murs à l'occasion de leur “Semaine santé développement durable" avec, au programme, des visites et des activités aussi riches que variées.



Sensibilisation au handicap et aux maladies sexuellement transmissibles, sensibilisation à l’environnement et impact des déchets au fenua ont été au programme des élèves de seconde du bac pro Productions horticoles, du 9 au 13 novembre dernier. Une semaine particulièrement riche en activités :

Lundi : Approche du handicap avec l’intervention de Djena, partenaire extérieur qui échange chaque année avec les élèves sur le handicap et le respect envers autrui. Ensuite, le personnel hospitalier est venu sensibiliser les élèves aux infections sexuellement transmissibles : un moment fort pour parler de l’importance du respect de soi et du respect de l’autre.

Mardi : Visite en milieu professionnel à Tahiti Oil Factory. Jérémy Biau, fabricant de monoï, a défini ce que l’on appelle “monoï d’appellation d’origine" auprès des jeunes. Il a également échangé sur les enjeux de son secteur d’activité. Ensuite, la visite en milieu professionnel s’est prolongée chez Tahitian Tasty. Hautia Prokop, entrepreneuse qui valorise les saveurs typiquement polynésiennes, a expliqué aux jeunes comment elle s’était lancée dans la transformation agroalimentaire. Ces deux visites ont permis à la fois de montrer la réalité du monde professionnel aux jeunes mais également de souligner l’importance de valoriser les produits locaux.

Jeudi : Visite à Te mana o te moana afin de prendre conscience de l'importance du respect de l’environnement, avec une visite guidée du centre des tortues. Vie Stabile, la directrice de l’association, a expliqué l’importance de protéger les tortues, les autres espèces marines ainsi que les coraux.

Vendredi : Toujours sur la thématique de la protection de l’environnement, les élèves ont rencontré Charlotte Esposito, directrice de l'association Oceania, à Temae. Un ramassage de déchets a été réalisé aux alentours de la plage et les élèves ont participé à un atelier acoustique en immersion dans le lagon pour une écoute des cétacés.

Une semaine “santé développement durable" très enrichissante pour les élèves.