​L'école Vaiaha fermée pour un cas Covid

Tahiti, le 25 août 2020 – La mairie de Faa'a annonce la fermeture de l'école Vaiaha "jusqu'à nouvel ordre" à la suite de la découverte d'un cas Covid.



La mairie de Faa'a a annoncé mardi dans un communiqué la fermeture "jusqu'à nouvel ordre" de l'école Vaiaha, à la suite de la découverte d'un cas de Covid-19. L'établissement va donc fermer ses portes à compter de mercredi pour une durée non encore déterminée "afin d'éviter la propagation du virus et pour garantir la sécurité des élèves et du personnel de l'établissement", indique le communiqué.