

​L’école Fareroi de Mahina cambriolée

Tahiti, le 21 janvier 2026 – Du matériel de sonorisation et 100.000 francs de cotisations ont été dérobés le week-end dernier dans le bureau du directeur. Les personnes ayant des informations à ce sujet peuvent joindre la police municipale au 40 50 27 27.





“Une école de Mahina a été victime à nouveau de voleurs”, déplore la commune sur les réseaux sociaux. Ce lundi 19 janvier, une tatie de l’école élémentaire Fareroi a découvert le bureau du directeur “sens dessus dessous”. L’intrusion aurait eu lieu en déboîtant une vitre du nouveau bâtiment qui héberge la direction et la salle des maîtres.



Le ou les auteurs du vol ont dérobé 100.000 francs de cotisations, ainsi que du matériel de sonorisation (deux enceintes Party Box et deux micros JBL). Des marques volontairement citées par la commune pour faciliter les recherches en cas de revente. Les personnes ayant des informations peuvent contacter la police municipale au 40 50 27 27.



Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 21 Janvier 2026 à 15:53 | Lu 285 fois



