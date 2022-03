​L’école Apatea enfin inaugurée à Papara

Tahiti, le 17 mars 2022 – L’école Apatea de Papara a été inaugurée jeudi. L’établissement compte 13 classes et peut accueillir jusqu’à 238 élèves.



Les nouveaux bâtiments de l’école Apatea de Papara sont officiellement inaugurés depuis jeudi, après presque 10 ans d’attente. L’établissement avait été fermé en 2013 pour cause d’insalubrité, puis démoli. Sur plus de 2 000 m² de surface, la nouvelle école Apatea se compose de 13 classes permettant d’accueillir 238 élèves, d’un bâtiment administratif, d’une bibliothèque, d’un réfectoire et d’un préau. L’établissement scolaire a été reconstruit moyennant un investissement de 457 millions de Fcfp, grâce à une dotation du FIP (95%) complétée par un financement communal.



L’établissement scolaire est engagé dans divers projets innovants tels que l’école en santé, le label éco-école, génération 2024 et dans l’expérimentation de l’environnement numérique de travail (ENT) en direction de toute la communauté éducative, des parents d’élèves et de la mairie.