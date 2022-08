​L'éclairage du tunnel de Tiarei doit être "complètement reconstruit"

Tahiti, le 24 août 2022 – En panne depuis deux ans, l'éclairage du tunnel de Tiarei doit être entièrement reconstruit dans le cadre de travaux prévus sur 10 mois à compter de la fin de cette année.



Le problème de l'éclairage du tunnel de Arahoho à Tiarei est visiblement récurrent pour les automobilistes de la côte Est. Il a été soulevé récemment à l'occasion d'une question écrite et de sa réponse à l'assemblée entre l'élue Tavini, Éliane Tevahitua, et le président du Pays, Édouard Fritch. Ce premier tunnel de Polynésie, long de 145 mètres et inauguré en 2011, présente en effet depuis deux ans un dysfonctionnement de son éclairage, pour lequel la direction de l'équipement a d'abord entrepris des travaux d'entretien et de réparation. Mais la réponse du président du Pays à l'élue bleu ciel nous apprend que "malgré ces réparations (…), les éléments les plus importants du système d'éclairage (luminaires, armoire de commande, etc.) ont continué à dysfonctionner régulièrement". Une "reconstruction complète" de l'éclairage s'est donc imposée.



Une étude a été menée fin 2021-début 2022, qui a abouti au lancement d'un appel d'offres de travaux. L'opération a été votée au budget 2022 pour 50 millions de Fcfp. Et le démarrage du chantier est attendu pour fin 2022 pour une durée d'exécution de 10 mois, incluant l'approvisionnement des équipements.