​L’eau reste potable dans le grand Papeete

Tahiti, le 19 mai 2021 - Les communes de l’agglomération de Papeete ont distribué une eau potable sur l’ensemble de leur territoire en 2020. Dans les îles seules Bora Bora et Tubuai disposent d’une eau d’excellente qualité.



Sept communes polynésiennes ont distribué une eau potable sur l’ensemble de leur territoire en 2020, constate le centre d’hygiène et de salubrité publique à l’issue des contrôles de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine : Papeete, Pirae, Arue, Faa’a, Punaauia, Bora Bora et Tubuai. Les communes de Papara, Taiarapu-est, Moorea, Uturoa, Tumaraa, Taputapuatea, Rurutu et Rimatara ont délivré de l’eau potable sur une partie de leur territoire. A Tahiti, les communes de Paea, Teva I Uta, Taiarapu-Ouest, Hitiaa o te ra continuent de distribuer de l’eau non potable sur tout ou partie de leur territoire.



Un bilan 2020 de la qualité des eaux de consommation globalement moins bon que celui de 2019. Mais le service d’hygiène prévient que le contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine a été perturbé une partie de l’année 2020 par les restrictions de déplacement liées à l’épidémie de covid-19, notamment dans les îles. De ce fait, seules les communes des îles du Vent disposent d’un nombre suffisant de résultats pour faire l’objet d’un classement conformément à la réglementation.

A noter que les communes de Papeete, Pirae, Arue, Mahina, Faa’a, Punaauia, Paea, Papara, Taiarapu-Est, Moorea, Bora Bora, Taha’a, Tumara’a, Taputapuatea, Uturoa, Tubuai, Rimatara, Rurutu, Nuku Hiva et le Syndicat Intercommunal Te Oropaa (SITO) ont poursuivi l’année dernière un programme d’autocontrôle sur leurs réseaux de distribution.



Au total, 1526 prélèvements ont été effectués l’année dernière sur 94 points de réseaux de distribution et 138 prélèvements sur 21 fontaines publiques.



L'année dernière, seules les fontaines publiques Papemato à Papara, Van Bastolaer à Taiarapu Est, Temae, Vaiare, Paopao, Nuuroa et Hotutea à Moorea ont délivré une eau potable.



Le service d'hygiène constate que les causes de non-conformité de l’eau distribuée sont différentes selon les communes : l’utilisation exclusive de captages d’eaux superficielles, la mauvaise exploitation des installations de traitement d’eau potable, la vétusté des ouvrages existants, l’absence de traitement adapté et de désinfection des ressources. Malheureusement, le nombre de captages qui ne sont pas équipés de stations de potabilisation, demeure toujours important. A déplorer aussi pour certaines communes : le non-fonctionnement de ces de stations de potabilisation pourtant réceptionnées.