​L'autorité de la concurrence refuse le projet de Carrefour à Moorea

Tahiti, le 30 juin 2022 – L'Autorité polynésienne de la concurrence a annoncé jeudi matin sa décision de "ne pas autoriser" l'installation du supermarché Carrefour à Moorea. L'autorité estime que les mesures de Carrefour nécessaires à assurer une concurrence suffisante sur place “sont insuffisantes”.



Coup de théâtre dans le dossier du supermarché Carrefour de Moorea prévu à Maharepa. Jeudi matin, l'Autorité polynésienne de la concurrence (APC) a finalement annoncé sa décision de "ne pas autoriser l'opération envisagée". Dans un contexte économiquement très tendu avec les quatre projets en cours de Super U à Haapiti, de Super Moz à Vaiare, du centre commercial Eimeo Nui à Maharepa et donc du supermarché Carrefour Moorea à Maharepa également, l'APC avait d'abord annoncé le 13 avril dernier sa première décision d’enjoindre au groupe Wane –propriétaire de la marque Carrefour au fenua– de “prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante”.



Dans un communiqué diffusé jeudi matin, l'autorité rappelle d'ailleurs avoir “émis des préoccupations de concurrence et enjoint à la partie notifiante de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante”. Et l'APC ajoute qu'après transmission d’un dossier complémentaire par le porteur du projet du Carrefour Moorea, son collège s'est réuni le 23 juin dernier pour examiner le dossier. “Après avoir entendu plusieurs tiers concernés et la partie notifiante, le collège de l’Autorité a considéré que les mesures proposées sont insuffisantes et a donc décidé, conformément à l’article LP 320-3 3° du code de la concurrence, de ne pas autoriser l’opération envisagée.” L'autorité qui précise qu'elle ne fera aucune déclaration publique avant la publication complète de sa décision dans les jours à venir.



Rappelons que le projet de création d’un supermarché Carrefour à Maharepa, dans la commune associée de Paopao, consistait en la création, sur une surface de 8 044 mètres carrés, d’un supermarché comportant un magasin d’alimentation générale et de produits non-alimentaires. Le projet prévoyait aussi une galerie commerciale construite devant le magasin et formée de “dix unités dont une pharmacie”. Enfin, il concernait également la construction d’un parking avec 173 emplacements de stationnement.