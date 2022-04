​L'artisanat de Rurutu exposé dans le hall de l'assemblée

Tahiti, le 25 avril 2022 - La deuxième édition de l’exposition artisanale des artisans de Rurutu s'est ouverte lundi jusqu'au 8 mai dans le hall de l'assemblée.



La deuxième édition de l’exposition artisanale des artisans de Rurutu s'est ouverte lundi jusqu'au 8 mai dans le hall de l'assemblée. La Fédération Va’ine rima’ī no Rurutu tu noa, présidée par Jérome Taputu, organise cette année cette exposition pour laquelle 30 artisans ont fait le déplacement depuis Rurutu, afin de mettre en lumière toute l’authenticité, le savoir-faire et les spécificités de leur île. Durant ces deux semaines d’exposition-vente, le pae’ore sera présenté sous toutes ses formes, des plus traditionnelles aux plus originales, et des créations uniques conçues à base de matières typiques de Rurutu seront exposées : chapeaux, paniers, accessoires, pota’ata’a (pe’ue ronds), colliers en coquillages, mais aussi des sculptures en bois de rose, aita etc. Outre ces produits artisanaux bien connus de tous, les artisans traditionnels de Rurutu n’ont pas hésité à innover et à faire parler leur créativité. Les visiteurs pourront ainsi apprécier la qualité des créations présentées mêlant tradition et modernité.