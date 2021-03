​L’antenne tahitienne de Sabena Technics en sursis

Tahiti, le 24 mars 2021 - L’avenir de la société chargée des opérations de maintenance aéronautique des Gardian de la Marine nationale en Polynésie, Sabena Technics, est compromis par la perte de cet important marché public avec le ministère des armées. Une centaine d’emplois sont menacés sur la plateforme de Tahiti-Faa’a.



Au plan national, la société Sabena Technics est sur le point de perdre le contrat du Maintien en conditions opérationnelles (MCO) des avions Falcon 50 Gardian de la Marine nationale. Un important marché de maintenance aéronautique attribué en 2014 pour une durée de sept ans, que cette filiale de TAT, groupe français spécialisé dans les services aéronautiques, vient d’échouer à reconduire. Cet important marché public du ministère des armées a été attribué à la société Jet Aviation, déjà en charge de la maintenance des Falcon gouvernementaux. "Dans le cadre du renouvellement de l’entretien des Falcon de la Marine nationale utilisés en métropole et en Polynésie française, l’offre de Sabena est de loin la moins bonne", a indiqué la cellule communication du ministère des Armées, interrogée par France 3 Aquitaine, la semaine dernière. Un changement de prestataire qui devrait être effectif dès août prochain et qui ne remet pas en cause le maintien en Polynésie française de la base technique d’entretien des Falcon Gardian de la flottille 25 F de la Marine nationale et des Casa du détachement air 190, assure-t-on au Commandement supérieur des forces armées en Polynésie française.



Mais pour la filiale tahitienne de Sabena Technics, le non-renouvellement de ce contrat avec l’armée menace la pérennité d’une centaine d’emplois au total. Contactée mercredi, le dirigeant de cette société de maintenance aéronautique n’a pas souhaité réagir.



Basée au groupement aéronautique militaire de Tahiti-Faa’a, l’antenne locale de Sabena Technics s’occupe pour quelques mois encore de la maintenance des cinq Falcon Gardian de la Marine nationale positionnés dans la zone Pacifique, pour intervenir en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Sabena Technics est également en charge de l’entretien des quatre Casa de l’armée de l’Air pour la zone Pacifique, dont deux sont positionnés à temps plein au détachement air 190.