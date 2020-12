​L'ancien maire de Maiao, Henri Brothers, décède à 79 ans

Tahiti, le 17 décembre 2020 – L'ancien tavana délégué de l'île de Maiao, rattachée administrativement à Moorea, est décédé mercredi à l'âge de 79 ans. Elu en 1977, Henri Brothers avait passé la main lors des dernières municipales.



La mairie de Moorea-Maiao a annoncé jeudi matin la disparition de l'ancien tavana délégué de l'île de Maiao, Henri Brothers, décédé mercredi à l'âge de 79 ans. Son enterrement est prévu ce jeudi à Maiao et une minute de silence est prévue cette après-midi à la mairie de Afareaitu. Dans un communiqué, le président du Pays Edouard Fritch et son gouvernement ont tenu à salué la mémoire du septuagénaire entré en politique à l'âge de 36 ans. "Il veillait sur la petite communauté depuis 1977. Lors des dernières élections municipales, affaibli, il avait passé la main", indique la présidence. "Henri Brothers a toujours défendu les intérêts des habitants de son île préservée des intrusions intempestives de l’extérieur. Une délégation gouvernementale s’était rendue en décembre 2017 pour entendre les doléances de la population et Henri Brothers avait salué la première visite d’un président de la Polynésie française sur son île."