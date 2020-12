​L'ancien gendarme Lucien Li à la tête du service d'accueil et de sécurité

Tahiti, le 22 décembre 2020 – L'ancien gendarme Lucien Li, premier Polynésien à la tête de la compagnie des archipels en 2014, a été nommé chef du service d'accueil et de sécurité de la présidence après la démission -sous la pression syndicale- de Léopold Teaotea en juillet dernier.



Lucien Li est le nouveau chef du service d'accueil et de sécurité de la présidence. Nommé par arrêté en conseil des ministres le 9 décembre dernier, il succède à Alexandre Johnstone qui avait effectué un intérim de quatre mois depuis la démission de l'ancien chef du service Léopold Teaotea. Le 11 août dernier en effet, Léopold Teaotea avait jeté l'éponge à la suite du dépôt d'un préavis de grève de A Ti'a i Mua pointant des "problèmes relationnels entre le chef de service et le personnel" et demandant son "remplacement".



Décoré de l'ordre de Tahiti Nui par Edouard Fritch en 2018, Lucien Li est un ancien gendarme au parcours remarqué. Passé par plusieurs brigades en Polynésie française, commandant par intérim de la section de recherche de Papeete, puis muté à la section de recherche de Paris, il est revenu en Polynésie française en 2012 pour devenir deux ans plus tard le premier -et le seul à ce jour- Polynésien commandant de la compagnie des Archipels.



Ramon Taae confirmé à la biosécurité



Toujours au chapitre des nominations, Ramon Taae a été titularisé le 9 décembre dernier également au poste de chef du service de la biosécurité après cinq mois d'intérim. Il succède donc officiellement à Laurent Pasco, nommé en 2019, dans un service toujours concerné par des enquêtes pénales et administratives après le scandale de l'immersion des bonbonnes toxiques du Kura Ora II début 2019.