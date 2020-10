​L'agresseur de Taravao placé en détention pour coups mortels

Tahiti, le 26 octobre 2020 – L'homme de 57 ans interpellé vendredi soir après une bagarre mortelle à Taravao a été mis en examen pour "coups mortels" et placé en détention provisoire à Nuutania en attendant la suite de l'instruction.



Après la bagarre mortelle de vendredi soir à Taravao, le suspect âgé de 57 ans a été déféré dimanche au palais de justice de Papeete, puis présenté à un juge d'instruction et mis en examen pour "coups mortels" avant d'être placé en détention provisoire. Selon nos informations, le drame est survenu au cours d'une soirée alcoolisée qui se déroulait entre deux couples et un homme. C'est au cours d'une bagarre entre le suspect et la victime de 55 ans que ce dernier a chuté au sol et est décédé. Toujours selon nos informations et comme nous l'annoncions dès vendredi, il n'est pour l'heure pas établi que la victime ait pu décéder des suites de coups de pioche ou de manche de pioche.