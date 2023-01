​L'aéroport d'Auckland sous les eaux, le vol pour Papeete annulé

Tahiti, le 27 janvier 2023 – Après l'inondation de l'aéroport d'Auckland en Nouvelle-Zélande, les vols prévus dans la nuit de jeudi à vendredi vers et depuis Papeete ont été annulés.



Après la tempête et les fortes pluies qui se sont abattues pendant plusieurs heures sur Auckland en Nouvelle-Zélande, l'aéroport international a été contraint d'annuler plusieurs de ses vols. Le vol pour Papeete (NZ902 / AKL PPT et NZ903 / PPT AKL) prévu dans la nuit de jeudi à vendredi n'a pas pu décoller et a été annulé. Les passagers du vol ont embarqué, failli décoller deux heures plus tard, mais appris finalement que le vol était annulé au bout d'une nouvelle grosse heure et été débarqués après une nouvelle longue attente… Selon les informations diffusées rapidement dans la nuit par Air New Zealand en Polynésie, les écoles du programme NZ pour le salon de l’Anglais étaient notamment prévues sur ce vol. Des informations sur la reprogrammation des vols devaient suivre vendredi, mais l'aéroport était toujours perturbé par les intempéries.



Rédigé par Anne-Laure Guffroy et Antoine Samoyeau le Vendredi 27 Janvier 2023 à 10:07 | Lu 424 fois