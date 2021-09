​L’acétate de vitamine E bannie des vapoteuses en Polynésie

Tahiti, le 15 septembre 2021 - Le conseil des ministres a adopté mercredi l'interdiction permanente de mise sur le marché des produits de vapotage et de recharge de cigarettes électroniques contenant de l’acétate de vitamine E.



Les rapports de la Food & Drug Administration aux Etats-Unis ont établi que l’acétate de vitamine E utilisée dans les cigarettes électroniques ou de vapotage a causé plus de 2000 cas de pneumopathies. Ces pneumopathies, à l’origine d’une quarantaine de décès, incitent donc à retirer certains dispositifs du marché. En vertu du principe de précaution, l’arrêté du Conseil des ministres du 13 février 2020 avait suspendu temporairement, pour un an, la vente de cigarettes électroniques contenant de l’acétate de vitamine E pour des raisons de santé et de sécurité évidentes au vu des problèmes constatés aux Etats-Unis. Afin de protéger les consommateurs de ce danger grave relatif à l’acétate de vitamine E, l’interdiction permanente de la mise sur le marché des produits de vapotage et de recharge de cigarettes électroniques contenant de l’acétate de vitamine E a donc été adoptée en Conseil des ministres.