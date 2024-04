​L’accès à la plage du PK 18 modifié pour 10 mois

Tahiti, le 15 avril 2024 - L’accès de la plage publique du PK 18 à Punaauia est modifié à compter de ce jeudi pour une durée de 10 mois en raison des travaux que réalise actuellement la Direction de l’équipement sur le pont mitoyen de Vaiaoa.



L’entrée du parc de stationnement de la plage publique du PK 18, à Punaauia, est déplacée à compter de ce jeudi 18 avril et pour une durée prévisionnelle de 10 mois, indique lundi un communiqué de la Direction de l’équipement. En cause : les travaux de reconstruction du pont de Vaiaoa, qui sont actuellement en cours. Pendant toute la durée des travaux, les entrées et sorties se feront par l’actuelle sortie du parc du côté de Paea. Une signalisation temporaire sera mise en place et entretenue pendant toute la durée de l’intervention.