​L'Unsa Éducation rend hommage à Samuel Paty à Papeete

Tahiti, le 15 octobre 2021 – Les représentants de la fédération de syndicats Unsa Éducation, rejoints par le haut-commissaire, ont rendu hommage vendredi matin à Papeete à l'enseignant Samuel Paty assassiné il y a un an en métropole.



Cinq représentants de la fédération de syndicats Unsa Éducation ont rendu hommage, vendredi matin au Monument aux morts à Papeete, à l'enseignant Samuel Paty, assassiné il y a un an à Conflans-Sainte-Honorine. Un hommage et un dépôt de gerbe "pour se rappeler qu'à 17 000 km, la solidarité est aussi présente", a déclaré le secrétaire général de l'Unsa Éducation Polynésie, Thierry Barrère. "La Polynésie française est un Pays où se côtoient en paix les religions. Ce qui s'est passé là bas a marqué les esprits et il est nécessaire de ne pas oublier." Le haut-commissaire, Dominique Sorain, s'est également joint "en tant que citoyen" à l'hommage et à la minute de silence, saluant l'initiative de la fédération.



Professeur d'histoire-géographie du collège de Conflans-Sainte-Honorine dans le Val d'Oise, Samuel Paty avait été assassiné par un terroriste islamiste le 16 octobre 2020, quelques jours après avoir fait l'objet d'une diatribe virale sur les réseaux sociaux pour avoir montré en classe les caricatures du prophète Mahomet publiées par l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo.