​L'OPH met en garde contre une fausse page Facebook

Tahiti, le 10 mars 2022 – L'Office polynésien de l'habitat (OPH) a mis en garde jeudi contre une nouvelle fausse page Facebook dénommée cette fois-ci "Office Polynésien de l'Habitat OPH" et proposant de fausses informations destinées à escroquer les internautes.



La pratique est devenue monnaie courante sur les pages et profils des réseaux sociaux intéressant des internautes polynésiens. L’Office polynésien de l’habitat (OPH) a tenu jeudi à informer ses usagers qu’une fausse page Facebook nommée "Office Polynésien de l'Habitat OPH" usurpait son identité et diffusait des informations frauduleuses sur les réseaux sociaux. La page est en activité́ depuis le 23 février dernier et compte déjà près de 400 fans. Elle commence par ailleurs à être partagée sur des groupes Facebook très fréquentés par la population polynésienne.



L’Office annonce avoir déjà effectué un signalement auprès de Facebook et encourage vivement ses usagers à en faire autant, afin d’obtenir le retrait de cette page susceptible de demander le versement d’argent en contrepartie d’une "aide permettant [...] de devenir propriétaire de sa résidence principale". L'OPH annonce également une plainte pour usurpation d’identité et rappelle qu'il dispose de trois véritables pages Facebook, en plus de son site oph.pf : Office Polynésien de l'Habitat OPH, Kit Fare Tropical by OPH, Logement Étudiant Tahiti by OPH.