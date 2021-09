​L'Hospitel réquisitionné pour les patients post-Covid

Tahiti, le 22 septembre 2021 – Le conseil des ministres a modifié mercredi la convention liant le Centre hospitalier, la CPS et l'Hospitel de Pirae pour permettre à ce dernier établissement d'accueillir les patients post Covid-19 ne pouvant être hospitalisés à domicile.



Le conseil des ministres a pris mercredi un arrêté autorisant l'Hospitel situé à Pirae à accueillir, en lieu et place des patients des îles, tous les patients sortant du CHPF, en situation de post Covid-19 ayant besoin d’une prise en charge en hospitalisation à domicile. Les patients post Covid-19 résidant dans les îles, ou non, et ne disposant pas d’un hébergement à domicile suffisamment sain et sécurisé seront admis à l’Hospitel pendant le temps nécessaire, afin de pouvoir recevoir, dans les meilleures conditions sanitaires, des soins infirmiers et/ou de kinésithérapie. Cette disposition est limitée dans le temps jusqu’au 31 décembre prochain. Dès le 1er janvier 2022, l’Hospitel retrouvera son fonctionnement normal dans le cadre de ses missions initiales.