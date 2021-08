​L'Etat envoie la réserve sanitaire en Polynésie

Tahiti, le 11 août 2021 – Douze infirmiers de Santé publique France spécialisés en réanimation vont venir renforcer les effectifs du Centre hospitaliers de la Polynésie française en début de semaine prochaine.



La réserve sanitaire va finalement être envoyée en Polynésie française, annonce mercredi matin un communiqué de presse commun Etat-Pays. A compter du début de la semaine prochaine, 12 infirmiers diplômés d'Etat et qualifiés en réanimation pour renforcer les équipes du Centre hospitalier.



La semaine dernière, l'hôpital de Taaone, en lien avec les autorités de l'Etat et du Pays, avaient demandé à pouvoir bénéficié de la solidarité nationale pour renforcer les personnels hospitaliers dans la prise en charge des malades du Covid, durant la nouvelle vague très forte de contamination à laquelle le territoire est confronté. En accord avec le président du Pays, le haut-commissaire avait donc sollicité le ministre national de la Santé pour l'envoi de la réserve sanitaire de Santé publique France, comme cela avait été le cas lors de la première vague de fin 2020-début 2021 en Polynésie avec jusqu'à 24 soignants envoyés depuis la métropole vers le fenua.



Si en fin de semaine dernière, la question de la venue de la réserve sanitaire était encore en suspens en raison du "contexte tendu" dans les autres territoires ultra-marins français comme la Guadeloupe et la Martinique confrontés à une forte épidémie, la situation a évolué cette semaine. En témoigne notamment le dernier compte-rendu du Conseil des ministres à Paris, qui évoque mercredi la "catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population" pour justifier l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française.