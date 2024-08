​L’Église protestante mā’ohi continue de s’égarer

Tahiti, le 5 août 2024 - L’Église protestante mā’ohi (EPM) a tenu son 139e synode la semaine dernière à Bora Bora. Un synode d’où sont ressorties les mêmes idées indépendantistes, renforcées et confortées par des interprétations des textes bibliques et les légendes polynésiennes. La pastorale de 2025, qui se déroulera à Raivavae, donnera d’ailleurs le ton : “La voie de la libération”.



L’Église protestante mā’ohi (EPM) a tenu la semaine dernière son 139e synode à Bora Bora. En “sentinelle vigilante”, l’EPM a mandaté son président “pour rencontrer le président de la République française afin de lui demander de respecter les droits de Mā’ohi Nui et lui remettre la Déclaration de souveraineté”, indique le communiqué de l’EPM envoyé aux médias dimanche soir.



L’Église explique que “la Libération est une volonté divine”. “Le Seigneur n’attend qu’une seule chose de nous, la libération du peuple mā’ohi de l’État français. Nous ne devons pas en avoir peur, ce n’est pas une volonté individuelle mais divine”, poursuit le communiqué comme si tout à chacun croyait en Dieu. “Que nous le voulions ou pas, la libération du peuple est inéluctable car c’est la volonté de Dieu”, conclut l’EPM sur ce sujet. On attend toujours son inscription sur les listes électorales.



Le danger de la défiance envers la médecine



Dans les conclusions de ce synode, l’Église protestante mā’ohi continue son lent déclin vers le complotisme. Un déclin déjà largement entamé pendant la crise Covid en Polynésie française.



Certaines thématiques comme le réchauffement climatique ou les essais nucléaires sont elles aussi présentes mais dans ces mêmes conclusions, l’EPM fait montre de ses idées passéistes.



Un long laïus est ainsi développé dans le chapitre mondialisation. Des idées tantôt dangereuses comme “le but final des industries pharmaceutiques est de maintenir le peuple dans la maladie”, ou d’autres versant plus dans le cliché grotesque comme “le but final des organismes bancaires est de maintenir le peuple dans l’endettement” ou encore “le but final des détenteurs de grandes richesses est de corrompre les médias”.



Au sujet du mariage homosexuel, une semaine après pourtant une rencontre entre le pasteur François Pihaatae et Karel Luciani, directeur régional de l'International Lesbian and Gay Association, l’EPM a réitéré son opposition formelle au mariage de deux personnes de même sexe, en s’appuyant sur le verset de la Genèse 1/26-28.