​L’Éducation et Onati s’entendent pour favoriser le numérique éducatif

Tahiti, le 29 novembre 2022 - Une nouvelle convention cadre a été signée mardi entre le ministère de l’Éducation et Onati afin de favoriser le numérique éducatif et l’accès à internet aux écoles et aux établissements scolaires.



Une nouvelle convention entre le Pays et Onati a été signée, ce mardi matin, afin de de poursuivre le développement du numérique éducatif en Polynésie française, et favoriser l’accès à internet des équipes enseignantes et des élèves dans le cadre pédagogique. Cette convention permet d’améliorer les services internet proposés aux écoles et aux établissements scolaires, notamment en augmentant leur débit d’abonnement ADSL de 4Mb/s à 6Mb/s, de proposer une nouvelle offre fibre 10 Mb/s pour les établissements scolaires éligibles sur Tahiti, Moorea, Huahine et Raiatea. La convention augmentera très sensiblement les débits des abonnements fibres et ProLan.



Le ministre des Finances, en charge des Télécommunications, Yvonnick Raffin, la ministre de l’Education, en charge du Numérique, Christelle Lehartel, ont ainsi signé cette nouvelle convention cadre relative au partenariat entre l’Éducation et ONATI, représenté par son directeur général, Thomas Lefebvre-Segard. Cette convention cadre remplace celle du 26 septembre 2019.



La cheffe du département de l’informatique et du numérique éducatif de la DGEE , Valérie Liao, et le directeur commercial en charge des dossiers éducation, Vaiarii Pothier, étaient notamment présents, après avoir travaillé avec leurs équipes sur ces évolutions.

Une copie de cette convention cadre sera communiquée à l’ensemble des écoles, des établissements scolaires et des communes.

Mardi 29 Novembre 2022