​L’Apetahi Express à Maupiti pour le Tere Farerei 2024

Tahiti, le 2 janvier 2024 – L’Apetahi Express opère une rotation spéciale vers Maupiti au départ de Bora Bora, ce vendredi pour le Tere Farerei 2024, avec un retour prévu le lendemain.



Pendant 24 heures, la population de Maupiti s’apprête à célébrer vendredi le Tere Farerei, pour la nouvelle année. Pour cet événement , le navire Apetahi Express effectue une navette spéciale au départ de Bora Bora, vendredi matin. Le départ se fera du quai de Vaitape à 7 heures pour une arrivée prévue à Maupiti à 8h15. Maupiti où le navire restera au mouillage jusqu’au lendemain matin.



Dès 9 heures, le programme de la journée prévoit le départ du cortège pour un tour de l’île à pied dans la joie et la bonne humeur. Le cortège sera accueilli dans chaque quartier avec des spectacles, collations, de la musique. En soirée, à 19 heures, un rassemblement sur la place Paetaha est prévu pour un feu d’artifice suivi d’un bal public.



Le navire Apetahi Express appareillera de Maupiti le samedi 6 janvier à 6 heures, pour une arrivée prévue sur Bora Bora à 7h15.



Le navire desservira ensuite les îles de Taha’a, Raiatea, Huahine avant son retour à Papeete où l’arrivée est programmée pour 15 heures le jour-même.



>> Informations et réservation sur où le navire restera au mouillage jusqu’au lendemain matin.Dès 9 heures, le programme de la journée prévoit le départ du cortège pour un tour de l’île à pied dans la joie et la bonne humeur. Le cortège sera accueilli dans chaque quartier avec des spectacles, collations, de la musique. En soirée, à 19 heures, un rassemblement sur la place Paetaha est prévu pour un feu d’artifice suivi d’un bal public.Le navire Apetahi Express appareillera de Maupiti le samedi 6 janvier à 6 heures, pour une arrivée prévue sur Bora Bora à 7h15.n sur www.apetahiexpress.pf

le Mardi 2 Janvier 2024 à 16:47 | Lu 534 fois