​L'Anzac Day célébré à l'Uranie avec la consule d'Australie

Comme chaque 25 avril, "l'Australian and New Zealand Army Corps" (Anzac day) a été commémoré lundi au cimetière de l'Uranie pour honorer la mémoire des troupes d'Océanie ayant combattu durant la Première Guerre mondiale. Afin de saluer l’engagement de ces soldats, le chef des subdivisions administratives des Tuamotu-Gambier, Frédéric Sautron, et le vice-président, Jean-Christophe Bouissou, ont participé à la cérémonie en compagnie du consul honoraire de Nouvelle-Zélande Éric Malmezac et de la consule générale d’Australie, Claire Scott. Le corps d'armée Australien et Néo-zélandais, Anzac, avait été engagé sur le front français en bloquant avec succès l'avancée des troupes allemandes en 1918 dans le département de la Somme lors de la bataille du Kaiser et dans le Pas-de-Calais lors de la bataille d’Arras. Les soldats de l'Anzac étaient également mobilisés aux côtés de leurs camarades de combat du premier Bataillon du Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale et notamment lors des combats d'Afrique du Nord et d'Italie.