​Keziah Jones en concert éclair à Bora Bora

Bora Bora le 23 mai 2021 - Keziah Jones a achevé sa tournée de concerts polynésiens samedi à Bora Bora. Plus de 200 fans ont répondu présents à l’appel du Bloody Mary’s qui accueillait l’événement. Seul bémol à cette soirée musicale, le concert a été… expéditif.



Le passage de Keziah Jones en Polynésie ne s’arrête pas aux quelques concerts qu’il a accordés aux Polynésiens. En effet, le chanteur nigérian a bien l’intention de découvrir le pays après sa prestation à Bora Bora. Une prestation qui, comme les précédentes, était programmée par L.A. Production Tahiti. Plus de 200 personnes étaient au rendez-vous samedi soir au Bloody Mary’s qui avait ouvert exceptionnellement le lieu et mis les petits plats dans les grands pour cette soirée attendue par toutes et tous, dans une organisation sans faille. Dans le public, Thi Mai, avoue que l’événement "fait du bien à tout le monde en cette période de crise sanitaire."



Cependant, Keziah Jones, adepte du slapping (technique de jeu instrumental qui permet de produire des sons percussifs sur la guitare), n’est resté sur les planches qu’une petite heure et dix minutes. Seul en scène, le musicien, vraisemblablement affecté par un mal de gorge, devait également se jouer des difficultés techniques pour assurer son concert, avec notamment un son contestable. Il a essayé tout de même d’enflammer la salle en faisant participer les spectateurs dès la deuxième chanson, une reprise en canon que la plupart du public a eu plaisir à pratiquer. Mais, après avoir interprété l’incontournable Rythm is love, il a pris la poudre d’escampette, passant au milieu de la foule d’un pas décidé sans jamais refaire surface. Le public aura tout de même eu le temps d’apprécier, le temps de la performance, la dextérité avec laquelle le musicien pratique son art…