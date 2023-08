​Kauli Vaast et Mihimana Braye montent dans le quart

Tahiti, le 15 août 2023 - Excellente journée, hier, pour les athlètes polynésiens à Teahupo'o pour la Shiseido Pro 2023. Malgré l'élimination de Matahi Drollet dès l'ouverture de la 2e journée par l'Américain Griffin Colapinto, les autres surfeurs Mihimana Braye et Kauli Vaast sont parvenus tous les deux à se hisser en quart de finale.



L'obstacle était peut-être trop élevé pour Matahi Drollet hier matin, battu par Griffin Colapinto dès la première série de la 2e journée de la Shiseido Pro 2023. En tour de repêchage, l'Américain n'a pas laissé le Tahitien s'exprimer dans des vagues matinales qui ne rendaient pas hommage au spot. Marqué de près, Matahi Drollet n'a pas pu sortir de meilleure vague que son 4,83. Étouffé, le prince de Teahupo’o n'a pu surfer que cinq vagues de toute sa série.



Dans ce tour de repêchage en revanche, Kauli Vaast a fait parler sa connaissance des lieux en sortant Joao Chicana assez facilement. Avec 13 points contre 4,90 au pensionnaire du WCT, Kauli Vaast rejoignait Mihimana Braye, qualifié d'office après son magnifique premier tour.

Deux exploits en huitième Alors que les filles restaient sur la rive, hier, et que seuls les hommes étaient lancés, les deux Tahitiens ont continué à faire parler la foudre sur le spot lors du troisième tour. Kauli Vaast vengeait Matahi Drollet en début d'après-midi en sortant Griffin Colapinto assez facilement dans une série où l'Américain peinait à sortir une vague au-dessus des 3 points. Avec 10,84, Kauli Vaast s'accrochait un nouveau quart de finale à Teahupo'o et peut poursuivre le rêve fou d'être le premier Tahitien à l'emporter ici, après sa finale perdue l'année dernière. Il rencontrera l'Italien Leonardo Fioraventi avec, dans sa poche, la carte du favori. Méfiance quand même puisque Fioraventi a réussi à passer ce tour en battant Jordy Smith.



Mihimana Braye a, quant à lui, poursuivi son récital sur la gauche de Hava'e en écrasant Felipe Toledo, 15,50 contre 5,73. Le numéro 1 mondial n'a jamais réussi à lire les bonnes vagues et s'est précipité dans une série où, au contraire, le Tahitien a su garder la tête froide et attraper les meilleurs tubes. Mihimana Braye affrontera Barron Mamiya, dont c'est la première participation à Teahupo'o, en quart de finale.



À noter enfin que plusieurs têtes de série sont tombées lors de ce troisième tour. Jordy Smith, Kelly Slater et Toledo ont été éliminés mais d'autres pointures restent encore en course. La quatrième série des quarts de finale offrira aux amateurs un match entre John-John Florence et Gabriel Medina.

