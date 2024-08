​Kauli Vaast en finale

Tahiti le 5 août 2024. Le surfeur tahitien s'impose en demi-finale et sera médaillé lors des Jeux olympiques.





Dans sa première demi-finale olympique, Kauli Vaast et le péruvien Alonso Correa se sont longtemps observé en attendant les bonnes séries. Dans les 5 premières minutes, le Tahitien surfait un petit 2 avant que Correa lui réponde par un 2.67 pour prendre la tête de la série.



Rapidement, Kauli Vaast choisissait de prendre deux vagues de suite pour augmenter son score, dont une troisième vague agrémentée de la prise d’un petit tube lui offrant 4 points de plus et forçant Alonso à se lancer avec sa priorité sur une vague plus que moyenne.



15 minutes avant la fin de la série, le Péruvien parvenait à reprendre la tête en claquant un 3.77 suivi d’un 5.67 qui mettait Kauli Vaast sur le reculoir.



Dans des vagues naissantes, 10 minutes avant la fin de son passage, Kauli Vaast parvenait à attraper un petit tube, complété par une manœuvre pour attraper un 5.83 et repasser en tête, suivi d’une seconde vague pour enfoncer le clou à 6 minutes de la fin pour faire trembler le Péruvien avec 5.13.



10.96 contre 6.60, les scores ne devaient plus bouger et Kauli Vaast pouvoit voir les portes de la finales s’ouvrir devant lui.